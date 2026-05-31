ВТБ осенью запустит детский онлайн-банк

Чтобы подключить детский банк, родителю нужно будет заказать в ВТБ детскую карту или стикер с указанием мобильного номера ребенка. Затем дети и подростки до 14 лет, владеющие этой детской картой, при входе в приложение банка «ВТБ онлайн» будут попадать в специально созданный для них интерфейс с определенным набором доступного функционала. В частности, они смогут делать переводы по номеру телефона, оплачивать мобильную связь, совершать платежи по QR-коду, перечислила Скоробогатова. Также в онлайн-банке будет чат-бот с адаптированными для детей и подростков ответами на вопросы про финансы. Как и у взрослых, у них будет своя умная лента с предупреждениями о схемах мошенников, обучающими играми и советами, как накопить на мечту. В дальнейшем ВТБ планирует добавить копилку, задания от родителей и другие полезные сервисы, добавила она.