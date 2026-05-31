ВТБ осенью запустит детский онлайн-банк
Чтобы подключить детский банк, родителю нужно будет заказать в ВТБ детскую карту или стикер с указанием мобильного номера ребенка. Затем дети и подростки до 14 лет, владеющие этой детской картой, при входе в приложение банка «ВТБ онлайн» будут попадать в специально созданный для них интерфейс с определенным набором доступного функционала. В частности, они смогут делать переводы по номеру телефона, оплачивать мобильную связь, совершать платежи по QR-коду, перечислила Скоробогатова. Также в онлайн-банке будет чат-бот с адаптированными для детей и подростков ответами на вопросы про финансы. Как и у взрослых, у них будет своя умная лента с предупреждениями о схемах мошенников, обучающими играми и советами, как накопить на мечту. В дальнейшем ВТБ планирует добавить копилку, задания от родителей и другие полезные сервисы, добавила она.
«Для поколения альфа цифровой мир близок и понятен – они не учатся пользоваться технологиями, а живут в них. Наше приложение будет расти вместе с ребенком – и по формату, и по содержанию. А родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам», – сказала Скоробогатова.
Родители в своем онлайн-банке уже сейчас могут управлять детской картой, в том числе ограничить траты по карте ребенка (по сумме на день и на месяц), просматривать баланс, историю и проч., напомнила она.
Для подростков 14–18 лет интерфейс «ВТБ онлайн» остается приближенным к обычной версии, но с ограниченным функционалом – например, нет раздела с кредитами. Скоро банк планирует запустить для этой возрастной категории сервис «второй руки» в банковском приложении – можно будет установить сумму, сверх которой родитель или другой законный представитель будет одобрять операции, рассказала первый зампред ВТБ. Это позволит защитить детей от действий под влиянием злоумышленников, отметила она.
Аналогичные продукты есть и у других крупных банков. Например, Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк не только выдают детские карты, но и сделали отдельные банковские приложения для детей. Совкомбанк также выдает детские карты, но специального приложения для детей нет – доступ ребенка к управлению возможен через обычное приложение банка с упрощенным интерфейсом. В МКБ и банке «Русский стандарт» управлять детской картой может только родитель через свое банковское приложение.
Согласно российскому законодательству, родители могут оформить банковскую карту на ребенка с шести лет – именно с этого возраста по Гражданскому кодексу РФ дети могут совершать мелкие бытовые покупки. С 14 лет подростки с разрешения родителей могут самостоятельно открыть счет в банке.