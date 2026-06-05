Чистюхин: банки не смогут сохранить позиции без партнерства с маркетплейсами

По его словам, если еще недавно речь шла о конкуренции и борьбе за клиента, то сегодня рынок переходит к модели партнерства. «Маркетплейсы продают продукты, одежду, бытовые товары. Как с этим конкурировать? Ответ – никак. Единственный шанс для кредитных организаций – искать различные формы партнерства и коллаборации с этой точкой входа», – заявил он.