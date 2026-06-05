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Главная / Финансы /

Чистюхин: банки не смогут сохранить позиции без партнерства с маркетплейсами

Ведомости

Классические банки не смогут сохранить сильные позиции в розничном сегменте и малом бизнесе без сотрудничества с маркетплейсами, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на сессии ПМЭФ.

По его словам, если еще недавно речь шла о конкуренции и борьбе за клиента, то сегодня рынок переходит к модели партнерства. «Маркетплейсы продают продукты, одежду, бытовые товары. Как с этим конкурировать? Ответ – никак. Единственный шанс для кредитных организаций – искать различные формы партнерства и коллаборации с этой точкой входа», – заявил он.

По мнению зампреда Банка России, в перспективе маркетплейсы будут все активнее выходить на рынок финансовых услуг – от банковских продуктов до страхования, пенсионных программ и инвестиционных сервисов. При этом Чистюхин подчеркнул, что развитие электронных платформ способствует усилению конкуренции на финансовом рынке и требует создания условий для добросовестного соперничества между всеми участниками отрасли.

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