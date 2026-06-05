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Главная / Финансы /

Газпромбанк объяснил необходимость конкуренции банков и маркетплейсов

Ведомости

Развитие маркетплейсов и цифровых платформ усиливает конкуренцию на финансовом рынке, но именно это способствует технологическому развитию отрасли, заявила первый вице-президент Газпромбанка Мария Зыбина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Люди голосуют за удобство. Вопрос всегда заключается в том, какой клиентский опыт окажется предпочтительнее. Своим рублем и своим пользованием голосует сам потребитель», – подчеркнула она. Она также подчеркнула важность дальнейшей цифровизации финансового сектора и технологической конкуренции между участниками рынка.

«Нужен технологический прорыв. Нужна эта конкуренция. Нужно думать о регионах. Но самое главное – не забывать про конечного потребителя», – заявила представитель Газпромбанка.

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