Газпромбанк объяснил необходимость конкуренции банков и маркетплейсов
Развитие маркетплейсов и цифровых платформ усиливает конкуренцию на финансовом рынке, но именно это способствует технологическому развитию отрасли, заявила первый вице-президент Газпромбанка Мария Зыбина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Люди голосуют за удобство. Вопрос всегда заключается в том, какой клиентский опыт окажется предпочтительнее. Своим рублем и своим пользованием голосует сам потребитель», – подчеркнула она. Она также подчеркнула важность дальнейшей цифровизации финансового сектора и технологической конкуренции между участниками рынка.
«Нужен технологический прорыв. Нужна эта конкуренция. Нужно думать о регионах. Но самое главное – не забывать про конечного потребителя», – заявила представитель Газпромбанка.