Газпромбанк объяснил необходимость конкуренции банков и маркетплейсов

«Люди голосуют за удобство. Вопрос всегда заключается в том, какой клиентский опыт окажется предпочтительнее. Своим рублем и своим пользованием голосует сам потребитель», – подчеркнула она. Она также подчеркнула важность дальнейшей цифровизации финансового сектора и технологической конкуренции между участниками рынка.