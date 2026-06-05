ЦБ призвал законодательно регулировать конкуренцию между маркетплейсами

Чистюхин подчеркнул, что решить существующие вопросы с помощью добровольных меморандумов будет сложно. По его мнению, рынку необходимы четкие законодательные нормы. «Надо предоставлять полноценно всю информацию, нельзя ее искажать, нельзя навязывать услуги, нельзя обещать несбыточное. Сегодня этого нет, когда услуги продаются через маркетплейсы, и очевидно, что надо это сделать», – сказал он.