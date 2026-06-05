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Главная / Финансы /

ЦБ призвал законодательно регулировать конкуренцию между маркетплейсами

Крупнейшие электронные платформы уже стали доминирующими игроками рынка
Ведомости

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил о необходимости законодательного регулирования конкуренции между маркетплейсами и финансовыми организациями. Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Чистюхин отметил, что крупнейшие электронные платформы уже стали доминирующими игроками рынка и должны работать по единым и прозрачным правилам. По его словам, маркетплейсы не должны использовать свое положение для предоставления преимуществ только собственным финансовым сервисам или устанавливать различные условия для клиентов в зависимости от выбранного способа оплаты.

При этом зампред ЦБ заявил, что сотрудничество Wildberries и ВТБ также должно развиваться с учетом требований добросовестной конкуренции.

Чистюхин подчеркнул, что решить существующие вопросы с помощью добровольных меморандумов будет сложно. По его мнению, рынку необходимы четкие законодательные нормы. «Надо предоставлять полноценно всю информацию, нельзя ее искажать, нельзя навязывать услуги, нельзя обещать несбыточное. Сегодня этого нет, когда услуги продаются через маркетплейсы, и очевидно, что надо это сделать», – сказал он.

Кроме того, Чистюхин отметил, что цифровые платформы должны предоставлять необходимую информацию регуляторам, обеспечивать непрерывность своей деятельности и соблюдать требования, предъявляемые к критически важной инфраструктуре.

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