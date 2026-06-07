В Румынии оштрафовали 10 банков на $819 млн за сговор при установке ставки Robor
Румынский совет по конкуренции оштрафовал 10 банков на общую сумму 3,73 млрд леев ($819 млн) за предполагаемый сговор при определении ключевой межбанковской ставки Robor (Romanian Interbank Offered Rate). Об этом сообщает Bloomberg.
По данным регулятора, банки, включая Banca Transilvania, Raiffeisen Bank Romania, BRD-Groupe Societe Generale и Banca Comerciala Romana (местное подразделение Erste Group Bank AG), обменивались конфиденциальной информацией и координировали свои заявки для расчета индикативной ставки. Также были оштрафованы Exim Banca Romaneasca, CEC Bank, Libra Internet Bank, а также местные подразделения UniCredit, ING и Intesa Sanpaolo. У банков есть 30 дней на обжалование решения.
Robor используется банками для кредитования друг друга и тесно связан с денежно-кредитной политикой центробанка. Кроме того, она применяется для расчетов по старым ипотекам и кредитным линиям.
Генеральный директор Banca Transilvania Омер Тетик в социальных сетях назвал решение регулятора «глубоким непониманием функционирования финансовой системы и правил расчета Robor», пообещал оспорить его в суде и заявил, что его банк не действовал неправомерно.
Глава центробанка Румынии Мугур Исэреску в прошлом месяце поставил под сомнение оценки антимонопольного органа, отметив, что Robor ограничен параметрами денежно-кредитной политики и надзором, что делает трудным для банков влияние на ставки за пределами установленных лимитов. Представитель Центробанка заявил, что решение, вероятно, будет обжаловано, и тогда оно прояснится.