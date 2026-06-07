В Румынии оштрафовали 10 банков на $819 млн за сговор при установке ставки Robor

По данным регулятора, банки, включая Banca Transilvania, Raiffeisen Bank Romania, BRD-Groupe Societe Generale и Banca Comerciala Romana (местное подразделение Erste Group Bank AG), обменивались конфиденциальной информацией и координировали свои заявки для расчета индикативной ставки. Также были оштрафованы Exim Banca Romaneasca, CEC Bank, Libra Internet Bank, а также местные подразделения UniCredit, ING и Intesa Sanpaolo. У банков есть 30 дней на обжалование решения.