В Альфа-банке сообщили о росте спроса бизнеса на инвестиции в золото

В Альфа-банке за январь - май 2026 г. объем пополнений обезличенных металлических счетов (ОМС) крупных и средних компаний в золоте на 70% превысил показатели аналогичного периода прошлого года, передал «Ведомостям» через представителя управляющий директор, начальник управления по развитию инвестиционных продуктов и межбанковских отношений кредитной организации Кирилл Вычужанин. Абсолютных значений он не раскрыл.