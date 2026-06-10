В Альфа-банке сообщили о росте спроса бизнеса на инвестиции в золото
В Альфа-банке за январь - май 2026 г. объем пополнений обезличенных металлических счетов (ОМС) крупных и средних компаний в золоте на 70% превысил показатели аналогичного периода прошлого года, передал «Ведомостям» через представителя управляющий директор, начальник управления по развитию инвестиционных продуктов и межбанковских отношений кредитной организации Кирилл Вычужанин. Абсолютных значений он не раскрыл.
Такие инструменты позволяют компаниям диверсифицировать портфель и хеджировать бизнес-риски, отметил банкир. Аналитики Альфа-банка, поделился он, прогнозируют среднюю цену золота на уровне $5000 за унцию на горизонте 12 месяцев с возможными движениями до $5500-6000.
В связи с ростом спроса бизнеса Альфа-банк планирует добавить в интернет-банкинг возможность покупки и продажи серебра, платины и палладия, рассказал Вычужанин. Интеграция новых металлов в онлайн-сервис ускорит процесс транзакций и повысит уровень клиентского обслуживания, рассчитывает он.
В числе преимуществ ОМС для корпоративных инвесторов по сравнению с традиционными депозитными продуктами банкир назвал упрощенную процедуру открытия, расширенные часы торговли (с 6.00 до 23.55 мск), возможность онлайн-мониторинга курса, самостоятельное формирование сделок без звонков дилеру, индивидуальный курс при объеме от 1 кг и формирование выписок по металлическому счету.