Доля наличных расчетов весной выросла до 30%

По данным Центробанка, в апреле объем наличных денег в экономике достиг 20 трлн руб. (рост на 14% относительно прошлого года). С начала года объем вырос на 1,2 трлн руб., что больше, чем за весь 2025 г. «Не все эти деньги используются для покупок. Часть средств граждане и компании просто держат в качестве сбережений», – говорится в материале.