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Доля наличных расчетов весной выросла до 30%

Ведомости

Доля наличных расчетов в России в апреле – мае выросла до 30,2% после 25% за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора «Платформы ОФД» Дмитрия Батюшенкова.

Чаще наличный расчет используют в южных регионах: Дагестан (36% покупок), Ингушетия (32%), Северная Осетия (30%), Кабардино-Балкария и Адыгея (по 27%). В Ненецком, Ямало-Ненецком АО и Магаданской области чаще используют безналичный расчет (показатель в этих регионах составляет меньше 8% покупок наличными). В Москве показатель наличного расчета составляет 10%.

По данным Центробанка, в апреле объем наличных денег в экономике достиг 20 трлн руб. (рост на 14% относительно прошлого года). С начала года объем вырос на 1,2 трлн руб., что больше, чем за весь 2025 г. «Не все эти деньги используются для покупок. Часть средств граждане и компании просто держат в качестве сбережений», – говорится в материале.

Доля платежей наличными в апреле также достигала 30%. На начало апреля объем наличных денег в экономике (без учета денег в кассах кредитных организаций), по данным Банка России, составлял 18,4 трлн руб. За год он вырос на 12,2%, за месяц – на 1,6%, писал Forbes. ЦБ связывал рост объема наличных с отключением мобильного интернета и налоговыми изменениями.

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