ВТБ направит 1,8 млрд рублей на Российский центр стрельбы из лука в Чите

Реализация пройдет в рамках концессионного соглашения между правительством Забайкальского края и ООО «Олимп-спорт». Проект обеспечен проектно-сметной документацией и генподрядчиком. Центр станет одним из крупнейших специализированных объектов для стрельбы из лука в России.