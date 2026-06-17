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ВТБ направит 1,8 млрд рублей на Российский центр стрельбы из лука в Чите

Ведомости

ВТБ предоставит 1,8 млрд руб. на строительство Российского центра стрельбы из лука в Чите. Общий бюджет проекта – 2,4 млрд руб., сообщил руководитель департамента кредитования регионального бизнеса – старший вице-президент ВТБ Иван Розинский на форуме «Движение».

Реализация пройдет в рамках концессионного соглашения между правительством Забайкальского края и ООО «Олимп-спорт». Проект обеспечен проектно-сметной документацией и генподрядчиком. Центр станет одним из крупнейших специализированных объектов для стрельбы из лука в России.

Розинский отметил, что инвестиции в спорт создают долгосрочный эффект для регионов – стимулируют смежные отрасли и формируют современные условия для занятий спортом и проведения крупных соревнований.

«Механизмы государственно-частного партнерства позволяют эффективно объединять ресурсы государства, бизнеса и финансовых институтов для реализации таких социально-значимых инициатив», – сказал он.

По словам гендиректора АО «Агентство территориального развития Забайкальского края» Наталии Криницыной, комплекс позволит обеспечить качественную подготовку спортсменов, расширить календарь соревнований и создать современную площадку федерального уровня.

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