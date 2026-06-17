ВТБ направит 1,8 млрд рублей на Российский центр стрельбы из лука в Чите
Реализация пройдет в рамках концессионного соглашения между правительством Забайкальского края и ООО «Олимп-спорт». Проект обеспечен проектно-сметной документацией и генподрядчиком. Центр станет одним из крупнейших специализированных объектов для стрельбы из лука в России.
Розинский отметил, что инвестиции в спорт создают долгосрочный эффект для регионов – стимулируют смежные отрасли и формируют современные условия для занятий спортом и проведения крупных соревнований.
«Механизмы государственно-частного партнерства позволяют эффективно объединять ресурсы государства, бизнеса и финансовых институтов для реализации таких социально-значимых инициатив», – сказал он.
По словам гендиректора АО «Агентство территориального развития Забайкальского края» Наталии Криницыной, комплекс позволит обеспечить качественную подготовку спортсменов, расширить календарь соревнований и создать современную площадку федерального уровня.