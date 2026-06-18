Открытая позиция ПИФов на денежном рынке Мосбиржи превысила 2 трлн рублей

Всего в инструменты денежного рынка Мосбиржи (в основном сделки репо) инвестируют 19 БПИФов и 6 ОПИФов, поделился Даниленко. Общее количество физлиц – держателей паев БПИФов и ОПИФов денежного рынка на Московской бирже с начала года увеличилось на 440 000 и превысило 2,85 млн, рассказал он. Средний размер вложений одного частного инвестора в фонды денежного рынка составляет около 650 000 руб., добавил собеседник.