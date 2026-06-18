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Открытая позиция ПИФов на денежном рынке Мосбиржи превысила 2 трлн рублей

Ведомости

Открытая позиция биржевых и открытых паевых инвестфондов (БПИФ и ОПИФ соответственно) в инструменты денежного рынка Московской биржи впервые превысила 2 трлн руб., передал «Ведомостям» через представителя директор по развитию денежного рынка торговой площадки Дмитрий Даниленко. С начала года по 15 июня показатель увеличился на 28%. Свыше 91% объема открытой позиции приходится на БПИФы.

Всего в инструменты денежного рынка Мосбиржи (в основном сделки репо) инвестируют 19 БПИФов и 6 ОПИФов, поделился Даниленко. Общее количество физлиц – держателей паев БПИФов и ОПИФов денежного рынка на Московской бирже с начала года увеличилось на 440 000 и превысило 2,85 млн, рассказал он. Средний размер вложений одного частного инвестора в фонды денежного рынка составляет около 650 000 руб., добавил собеседник.

«Активы фондов денежного рынка – по большей части именно вложения частных инвесторов, а доход от этих вложений с начала года уже превысил 113 млрд руб.», – резюмировал Даниленко.

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