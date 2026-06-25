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Главная / Финансы /

В России впервые застраховали ответственность антропоморфных роботов

Ведомости

«Сберстрахование» застраховало ответственность владельца сберовских антропоморфных роботов «Грин». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

«Использование таких технологий открывает новые возможности для развития бизнеса и общества. Однако важно, чтобы этот процесс сопровождался адекватной защитой», – заявила директор корпоративного страхования «Сберстрахования» Зара Геворкян. Если робот повредит чье-то имущество или принесет другой ущерб третьим лицам, то страховая выплатит компенсацию. Договор страхования гражданской ответственности заключен на год.

Старший управляющий директор, директор Центра робототехники «Сбербанка» Алексей Гонноченко заявил, что страхование поможет бизнесу увереннее заходить в пилотные проекты с роботами, заранее понимая, как будут закрываться возможные операционные риски.

Green-VLA поддерживает работу в разных физических воплощениях и адаптируется под широкий круг производственных задач – производство, логистика, торговля и медицина, отметили в «Сбере». Это позволяет компании развивать универсальную основу физического искусственного интеллекта.

В 2025 г. «Сбер» представил прототип робота «Грин» с искусственным интеллектом. Ранее «Сберстрахование» запустило страхование от поломок бытовой техники.

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