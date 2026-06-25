В России впервые застраховали ответственность антропоморфных роботов

«Использование таких технологий открывает новые возможности для развития бизнеса и общества. Однако важно, чтобы этот процесс сопровождался адекватной защитой», – заявила директор корпоративного страхования «Сберстрахования» Зара Геворкян. Если робот повредит чье-то имущество или принесет другой ущерб третьим лицам, то страховая выплатит компенсацию. Договор страхования гражданской ответственности заключен на год.