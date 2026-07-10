Доля отказов по потребительским кредитам в июне превысила 70%
В июне доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России составила 73,3%, увеличившись на 1,4 п. п. по к маю. Это первый рост показателя после пяти месяцев снижения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Наибольшие доли отказов зафиксированы в Новосибирской (75,4%), Оренбургской (75,3%), Кемеровской (75,2%) и Омской (74,9%) областях, а также в Краснодарском крае (74,6%). Наименьшие показатели – в Белгородской (66,8%), Воронежской (68,5%) и Нижегородской (68,9%) областях, Приморском крае (69,3%) и Удмуртии (70,4%).
В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов составила 71,5% и 72,1% соответственно. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал тенденцию с сохранением жесткой денежно-кредитной политики и низким аппетитом банков к риску.