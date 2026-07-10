Доля отказов по потребительским кредитам в июне превысила 70%

В июне доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России составила 73,3%, увеличившись на 1,4 п. п. по к маю. Это первый рост показателя после пяти месяцев снижения, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.