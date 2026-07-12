В мае объем выдач ипотеки увеличился в 13 регионах

По данным аналитического центра «Домклик», объем выданных ипотечных кредитов в России в июне 2026 г. достиг 345 млрд руб. Это на 49,7% больше, чем в мае в 2026 г. По сравнению с июнем 2025 г. показатель вырос на 76%.