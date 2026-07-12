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В мае объем выдач ипотеки увеличился в 13 регионах

Ведомости

В 13 регионах России в мае вырос объем ипотечных выдач, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ. Лидером по темпам роста стала Ингушетия, где показатель вырос в 1,5 раза. По итогам мая в Смоленской области отмечен наиболее высокий прирост ипотечного портфеля среди регионов-лидеров – 10,3%. В Мурманской области показатель составил 9,2%, в Карелии – 7,8%. Замыкает перечень регионов с наибольшей динамикой Томская область с результатом 7,5%.

В Адыгее объемы увеличились на 7,4%, в Камчатском крае – на 6,1%, в Псковской области – на 5,7%, в Липецкой – на 5,6%. В Карачаево-Черкесии прирост составил 1,9%, в Мордовии – 1,5%. Наименьшая положительная динамика зафиксирована в Тверской области (+0,5%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+0,1%).

В целом по России объем выданных ипотечных кредитов в мае сократился на 8,6%. Наиболее значительное падение зафиксировано в Бурятии – на 42,5%. Серьезное снижение также отмечено в Еврейской автономной области и Амурской области, где показатели упали на 31%.

По данным аналитического центра «Домклик», объем выданных ипотечных кредитов в России в июне 2026 г. достиг 345 млрд руб. Это на 49,7% больше, чем в мае в 2026 г. По сравнению с июнем 2025 г. показатель вырос на 76%.

В июне 2026 г. объем кредитов, выданных россиянам на покупку квартир в новостройках, составил 198,8 млрд руб. Это на 72,4% больше, чем в мае, и на 56,2% превышает показатель июня прошлого года.

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