В ЦБ считают высокие ставки в экономике результатом инвестиционной активности
Высокие ставки в российской экономике во много стали результатом инвестиционной активности бизнеса, заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Видео с его выступлением опубликовал Банк России на Rutube.
«Многие полагают, что Центральный банк установил ключевую ставку – вот от нее все и пляшет. Это так, но не совсем. Ключевая ставка определяет стоимость коротких денег. А вот стоимость средне- и долгосрочных кредитов определяется в первую очередь балансом спроса на капитал и его предложения», – объяснил Тремасов.
Он также рассказал, что инвестиционный бум, наблюдавшийся в российской экономике в последние годы, вывел Россию на исторические максимумы инвестиционной активности. Несмотря на снижение инвестиций в начале 2026 г., общий уровень инвестиционной активности остается высоким, добавил советник.
24 июля совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Центробанк заявил, что будет решать, что делать со ставкой, исходя из того, как меняются инфляция, ожидания людей и риски внутри страны и за ее пределами.
В тот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила снижение ставки ускорением инфляции в июне из-за ситуации с топливом. Она также отметила рост инфляционных ожиданий и повысила прогноз по ставке на текущий год до 14,5–14,6%.