В ЦБ считают высокие ставки в экономике результатом инвестиционной активности

«Многие полагают, что Центральный банк установил ключевую ставку – вот от нее все и пляшет. Это так, но не совсем. Ключевая ставка определяет стоимость коротких денег. А вот стоимость средне- и долгосрочных кредитов определяется в первую очередь балансом спроса на капитал и его предложения», – объяснил Тремасов.