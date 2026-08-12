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Главная / Финансы /

В ЦБ считают высокие ставки в экономике результатом инвестиционной активности

Наталья Захарова

Высокие ставки в российской экономике во много стали результатом инвестиционной активности бизнеса, заявил советник главы ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Видео с его выступлением опубликовал Банк России на Rutube.

«Многие полагают, что Центральный банк установил ключевую ставку – вот от нее все и пляшет. Это так, но не совсем. Ключевая ставка определяет стоимость коротких денег. А вот стоимость средне- и долгосрочных кредитов определяется в первую очередь балансом спроса на капитал и его предложения», – объяснил Тремасов.

Он также рассказал, что инвестиционный бум, наблюдавшийся в российской экономике в последние годы, вывел Россию на исторические максимумы инвестиционной активности. Несмотря на снижение инвестиций в начале 2026 г., общий уровень инвестиционной активности остается высоким, добавил советник.

24 июля совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Центробанк заявил, что будет решать, что делать со ставкой, исходя из того, как меняются инфляция, ожидания людей и риски внутри страны и за ее пределами.

В тот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила снижение ставки ускорением инфляции в июне из-за ситуации с топливом. Она также отметила рост инфляционных ожиданий и повысила прогноз по ставке на текущий год до 14,5–14,6%.

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