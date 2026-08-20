Доля ипотечного платежа в доходах москвичей снизилась до 67%

«Ведомости» писали в июле, что ежемесячный платеж по рыночной ипотеке за студию в московских новостройках вырос почти в четыре раза – с 60 200 руб. в июле 2021 г. до 228 700 руб. в июле 2026 г. Это связано с тем, что средняя цена студии за этот период увеличилась более чем вдвое – с 8,8 млн до 17,9 млн руб., а средняя ставка по рыночной ипотеке подскочила до 18,7% годовых.