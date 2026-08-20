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Главная / Финансы /

Доля ипотечного платежа в доходах москвичей снизилась до 67%

Максим Цуланов

Средний ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру в новостройке Москвы составил 262 500 руб. в июне – это 67% от средней зарплаты двух человек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Метриума» и «Плато девелопмента».

Показатель показал снижение на 7%, а доля в доходах – на 13 п. п., следует из материала. 

В целом по России средний платеж по жилищным кредитам сократился на 15,9% до 136 200 руб. Доля ипотечного платежа от средних доходов жителей страны сократилась на 16 п. п. до 62%.

Такие показатели могут быть связаны со снижением ипотечных ставок. За год они снизились с 25% до 18,7% годовых. Средняя московская зарплата выросла на 11,2% год к году до 196 800 руб. в месяц, а по России – на 5,7% до 109 100 руб. в месяц.

«Ведомости» писали в июле, что ежемесячный платеж по рыночной ипотеке за студию в московских новостройках вырос почти в четыре раза – с 60 200 руб. в июле 2021 г. до 228 700 руб. в июле 2026 г. Это связано с тем, что средняя цена студии за этот период увеличилась более чем вдвое – с 8,8 млн до 17,9 млн руб., а средняя ставка по рыночной ипотеке подскочила до 18,7% годовых.

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