ЦБ выпустит новые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

Они будут запущены в обращение завтра, 21 августа. Приобрести монеты можно в «Гознаке» и банках, с которыми ЦБ заключил соглашение о распространении. На 20 августа регулятор заключил такие соглашения со 146 кредитными организациями, следует из перечня.