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Главная / Финансы /

ЦБ выпустит новые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

Максим Цуланов

В России появятся в обращении новые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец», номинал которых будет достигать 10 000 руб. Об этом сообщили в Банке России.

Будет запущено четыре монеты: серебряная номиналом 100 руб., золотая номиналом 100 руб., золотая номиналом 200 руб., золотая номиналом 10 000 руб.

Они будут запущены в обращение завтра, 21 августа. Приобрести монеты можно в «Гознаке» и банках, с которыми ЦБ заключил соглашение о распространении. На 20 августа регулятор заключил такие соглашения со 146 кредитными организациями, следует из перечня.

Инвестмонеты «Георгий Победоносец» были впервые представлены в сентябре 2025 г. Тогда были выпущены монеты номиналом 100 и 200 руб. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба РФ. На оборотной стороне – рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Такие монеты являются законным средством наличного платежа в России.

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