Продажи золотых слитков в России выросли на 31% с начала 2026 года

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении особого порядка вывоза золота в слитках. Запрещено вывозить из РФ слитки суммарным весом более 100 г. Запрет не касается путешественников, вылетающих из столичных аэропортов «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и аэропорта Владивостока «Кневичи», при условии, что у них есть разрешение от Федеральный пробирной палаты.