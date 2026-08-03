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Продажи золотых слитков в России выросли на 31% с начала 2026 года

Ведомости

В России отмечен рост продажи золотых слитков в первом полугодии 2026 г. – они увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Россельхозбанк по Сибирскому федеральному округу.

Объем вложений клиентов в инвестиционные монеты из золота вырос на 8%, следует из подсчетов. Также граждане нарастили покупки инвестиционных монет из серебра на 45%, при этом объемы продаж серебряных слитков уменьшились на 4%.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении особого порядка вывоза золота в слитках. Запрещено вывозить из РФ слитки суммарным весом более 100 г. Запрет не касается путешественников, вылетающих из столичных аэропортов «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и аэропорта Владивостока «Кневичи», при условии, что у них есть разрешение от Федеральный пробирной палаты.

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