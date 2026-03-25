Путин подписал указ о введении особого порядка вывоза золота в слитках

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении особого порядка вывоза золота в слитках и наличных рублей эквивалентом свыше $100 000. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, в общем случае физлицам с 1 мая будет запрещено вывозить из РФ слитки суммарным весом более 100 г. Запрет не коснется путешественников, вылетающих из столичных аэропортов «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и аэропорта Владивостока «Кневичи», при условии, что у них есть разрешение от Федеральный пробирной палаты.

В январе замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что в России планируют ввести ограничения на вывоз физлицами золотых монетарных слитков весом до 100 г через страны Таможенного союза с 1 сентября.

Моисеев сообщал о разработке проекта указа президента РФ, ограничивающего россиянам вывоз золота за границу, в сентябре 2025 г. В отличие от ранее рассматриваемого ограничения в денежном эквиваленте (более $10 000), финальная версия документа устанавливает лимит по весу.

