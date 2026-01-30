Ограничение на вывоз золота физлицами могут ввести с 1 сентября

Министерство финансов России внесло в правительство предложение об ограничении вывоза физическими лицами золота за рубеж в слитках от 100 г. 29 января. «Я ожидаю, что оно будет достаточно оперативно рассмотрено правительством и направлено уже на рассмотрение в администрацию президента», – подчеркнул тогда Моисеев.