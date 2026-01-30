Газета
Ограничение на вывоз золота физлицами могут ввести с 1 сентября

Ведомости

В России планируют ввести ограничения на вывоз физическими лицами золотых монетарных слитков весом до 100 г через страны Таможенного союза с 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Он уточнил, что проект соответствующего указа уже подготовлен и проходит согласование в правительстве.

Министерство финансов России внесло в правительство предложение об ограничении вывоза физическими лицами золота за рубеж в слитках от 100 г. 29 января. «Я ожидаю, что оно будет достаточно оперативно рассмотрено правительством и направлено уже на рассмотрение в администрацию президента», – подчеркнул тогда Моисеев.

О разработке проекта указа президента РФ Владимира Путина, ограничивающего россиянам вывоз золота за границу, Моисеев сообщал в сентябре 2025 г. В отличие от ранее рассматриваемого ограничения в денежном эквиваленте (более $10 000), финальная версия документа установит лимит по весу – 100 г для монетарных слитков. Минфин планировал реализовать меру до конца прошлого года.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов заявлял, что регулятор не поддерживает возможные ограничения для граждан на вывоз физического золота из России. Он отмечал, что это может негативно сказаться на трансграничных расчетах, в которых задействован драгоценный металл.

