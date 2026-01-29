Минфин предложил ограничить физлицам вывоз золота за границу

О разработке проекта указа президента РФ, ограничивающего россиянам вывоз золота за границу, Моиссев сообщал в сентябре 2025 г. В отличие от ранее рассматриваемого ограничения в денежном эквиваленте (более $10 000), финальная версия документа установит лимит по весу – 100 г для монетарных слитков. Минфин планировал реализовать меру до конца прошлого года.