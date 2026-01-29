Минфин предложил ограничить физлицам вывоз золота за границу
Министерство финансов России внесло в правительство предложение об ограничении вывоза физическими лицами золота за рубеж в слитках от 100 грамм. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, проект указа согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
«Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента», – подчеркнул замминистра (цитата по «РИА Новости»).
О разработке проекта указа президента РФ, ограничивающего россиянам вывоз золота за границу, Моиссев сообщал в сентябре 2025 г. В отличие от ранее рассматриваемого ограничения в денежном эквиваленте (более $10 000), финальная версия документа установит лимит по весу – 100 г для монетарных слитков. Минфин планировал реализовать меру до конца прошлого года.
Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов заявлял, что регулятор не поддерживает возможные ограничения для граждан на вывоз физического золота из России. Он отмечал, что это может негативно сказаться на трансграничных расчетах, в которых задействован драгоценный металл.