Инвестиции

Минфин внедрит электронные сертификаты на золотые слитки в 2027 году

Ведомости

Минфин планирует перевести учет золотых слитков в электронный формат. С 1 марта 2027 г. сведения о них будут фиксироваться не только в бумажных, но и в цифровых сертификатах. Об этом сообщили в министерстве.

Пока соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения.

В Минфине отмечают, что мера упростит операции с золотом и обмен данными через единую электронную систему ГИИС ДМДК. Ожидается, что нововведение облегчит инвестиции в драгоценные металлы – владельцы смогут быстрее продавать слитки. Сейчас при утрате бумажного сертификата такие сделки затруднены.

Дополнительно аффинажные организации смогут формировать в системе металлургический баланс драгметаллов – отчет о движении от сырья до готовой продукции. Для этого потребуется фиксировать остатки по итогам инвентаризации на 1 января года, следующего за отчетным. Эта норма может вступить в силу с 1 сентября 2026 г.

По последним данным, стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 г. на бирже Comex превышает $4702 за тройскую унцию. 31 марта CNBC сообщал, что рынок золота переживает худший месяц с 2008 г. на фоне конфликта в Иране. Директор по инвестициям Netwealth Иэн Барнс отмечал, что волатильность цен на золото в последние месяцы выросла примерно в два раза относительно исторических уровней из-за активности инвесторов. По его оценке, раньше рост цен поддерживался диверсификацией резервов центральных банков, однако затем на рынке началась фиксация прибыли на фоне растущей неопределенности на рынках и восстановления доллара.

