Минфин внедрит электронные сертификаты на золотые слитки в 2027 году

По последним данным, стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 г. на бирже Comex превышает $4702 за тройскую унцию. 31 марта CNBC сообщал, что рынок золота переживает худший месяц с 2008 г. на фоне конфликта в Иране. Директор по инвестициям Netwealth Иэн Барнс отмечал, что волатильность цен на золото в последние месяцы выросла примерно в два раза относительно исторических уровней из-за активности инвесторов. По его оценке, раньше рост цен поддерживался диверсификацией резервов центральных банков, однако затем на рынке началась фиксация прибыли на фоне растущей неопределенности на рынках и восстановления доллара.