CNBC: золото переживает худший месяц с 2008 года на фоне войны в Иране
Цены на золото демонстрируют самое сильное месячное падение с 2008 г. на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает CNBC.
По данным издания, несмотря на рост котировок 31 марта, металл остается на пути к крупнейшему снижению почти за 17 лет. К 16:45 мск июньские фьючерсы на Comex торговались на уровне около $4605 за унцию.
Инвестиционный менеджер Shackleton Advisers Уэйн Натленд рассказал CNBC, что подход к торговле золотом изменился за последние годы. По его словам, до спецоперации на Украине цена на золото, как правило, была обратно пропорциональна реальной доходности облигаций и курсу доллара США. «Цена на золото росла, когда эти показатели снижались, и падала, когда они росли», – сказал он.
По его словам, после начала конфликта на Украине эта зависимость ослабла, а в 2025–2026 гг. цены на золото значительно превышали уровни, ожидаемые на основе прежних закономерностей. Натленд добавил, что после войны в Иране золото вернулось к своим более традиционным функциям.
Директор по инвестициям Netwealth Иэн Барнс добавил, что в последние месяцы волатильность цен на золото в два раза превысила исторический уровень из-за возросшей активности финансовых инвесторов. Он считает, что в последние несколько лет бычий тренд на рынке золота был вызван стремлением международных центральных банков диверсифицировать свои резервы, отказавшись от доллара США.
«Но в итоге на рынке не осталось новых финансовых покупателей, и вместо этого началась массовая фиксация прибыли на фоне растущей неопределенности на рынках и восстановления доллара», – отметил аналитик.
31 марта The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп допускает завершение военных действий в Иране даже при сохранении ограничений в Ормузском проливе. Издание отмечало, что глава Белого дома и его помощники в последние дни пришли к выводу, что операция по разблокировке пролива приведет к затягиванию конфликта.