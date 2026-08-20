ВСС: банки стали требовать страховать ипотечное жилье от падения БПЛА

Около 65% компаний готовы включать подобные случаи в покрытие по категориям «терроризм» и «диверсия». Еще 59% допускают использование более широкой формулировки – «БПЛА по любой причине». В таких случаях страховщики должны учитывать расположение объекта, уровень его охраны, состав арендаторов и историю убытков.