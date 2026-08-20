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Главная / Финансы /

ВСС: банки стали требовать страховать ипотечное жилье от падения БПЛА

Елена Вострикова

Некоторые крупные российские банки начали требовать включать риск падения летательных аппаратов в страхование недвижимости при оформлении ипотеки. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

В союзе пояснили, что речь идет об уточнении требований к страхованию залогового имущества – квартиры или жилого дома.

«Некоторые банки стали требовать, чтобы, помимо обычных рисков залива, пожара и других стандартных рисков, был застрахован риск падения летательных аппаратов», – сообщили в ВСС.

При этом страховая сумма по имуществу, как правило, остается единой для всех включенных в договор рисков, уточнили в союзе.

20 июля страховой брокер АСТ по итогам опроса 17 российских страховщиков сообщил, что большинство компаний не готовы выделять ущерб от атак беспилотников в самостоятельный страховой риск. Более 88% участников опроса отказались от такого подхода.

Около 65% компаний готовы включать подобные случаи в покрытие по категориям «терроризм» и «диверсия». Еще 59% допускают использование более широкой формулировки – «БПЛА по любой причине». В таких случаях страховщики должны учитывать расположение объекта, уровень его охраны, состав арендаторов и историю убытков.

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