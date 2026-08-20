ЦБ понизил официальный курс доллара до 83,36 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 21 августа на уровне 83,36 руб. Регулятор понизил его на 1,78 руб.
Евро подешевел на 1,81 руб. и достиг отметки в 96,73 руб. Курс юаня стал ниже до 12,41 руб. – на 0,22 руб.
Официальный курс ЦБ на 20 августа установлен на 85,13 руб., евро – 98,55 руб., 12,63 руб.
Внебиржевой курс доллара на рынке Forex составил 82,67 руб. (-2,68 руб.), евро – 97,86 руб. (-1,35%).
18 августа «Ведомости» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов писали, что к концу первого полугодия 2026 г. доля валютных средств населения в общем объеме их сбережений оказалась на рекордно низком уровне – 4,5%. В начале года показатель составлял 5,2%. До момента введения странами Запада санкций против крупных российских банков, сделавших невозможным открытие вкладов в долларах и евро, доля валютных вкладов держалась на уровне почти 20%.