Часть посреднических функций в финансах предложили передать ИИ

По итогам обсуждения финансового блока было рекомендовано выстраивать архитектуру сектора вокруг базовых операций по передаче и управлению кредитными, страховыми рисками и рисками ликвидности. Платежи при таком подходе рассматриваются как поддерживающий сервис. Кроме того, было предложено отдельно проработать кросс-платформенную интеграцию и вопросы конкуренции, а барьеры для развития сектора приоритизировать с учетом потребностей участников рынка и издержек экономики.