Часть посреднических функций в финансах предложили передать ИИ
Часть посреднических функций в финансовом секторе в перспективе могут выполнять протоколы, смарт-контракты и ИИ-агенты. Такой подход предложила экспертная группа «Финансы» при подготовке Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 г., говорится в сообщении Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
Сама инициатива обсуждалась 26 августа на заседании Межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ под председательством замруководителя администрации президента Максима Орешкина. В нем участвовали министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр труда Антон Котяков, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, члены межведомственной рабочей группы и представители экспертных групп. С докладами выступили в том числе представители Альфа-банка и Т-банка, в экспертные группы также вошла АЦП.
На заседании были представлены доклады экспертных групп по двум направлениям – «Финансы» и «Транспорт и логистика». Эти материалы должны стать экспертно-аналитической основой Национальной стратегии развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и других сферах до 2036 г. Стратегия разрабатывается по поручению президента Владимира Путина.
Экспертная группа «Финансы» оценила нынешний уровень платформизации финансового сектора как высокий. Дальнейшее развитие она связала с двумя направлениями: интеграцией финансовых сервисов в нефинансовые сценарии и постепенной заменой части посреднических функций протоколами, смарт-контрактами и ИИ-агентами. Какие именно посреднические функции имеются в виду, в сообщении АЦП не уточняется. Для проверки новых моделей до их регулирования докладчики предложили шире использовать экспериментальные правовые режимы.
По итогам обсуждения финансового блока было рекомендовано выстраивать архитектуру сектора вокруг базовых операций по передаче и управлению кредитными, страховыми рисками и рисками ликвидности. Платежи при таком подходе рассматриваются как поддерживающий сервис. Кроме того, было предложено отдельно проработать кросс-платформенную интеграцию и вопросы конкуренции, а барьеры для развития сектора приоритизировать с учетом потребностей участников рынка и издержек экономики.
Экспертная группа «Транспорт и логистика» оценила долю грузовых перевозок, организованных через платформы, примерно в 3%. В качестве целевого ориентира она предложила увеличить этот показатель до 20–25%, снизить транзакционные издержки на организацию перевозки до 3–5% и повысить эффективность использования грузового автотранспорта на 15–20%. По данным АЦП, грузовые перевозки формируют около 7% ВВП, а в профильном реестре экспедиторов зарегистрировано около 75 000 компаний.
В пассажирских перевозках, объем которых группа оценила примерно в 16 млрд поездок в год, основным препятствием для платформизации эксперты назвали разобщенность коммерческих сервисов и государственных реестров. По их оценке, исключение ручного и двойного ввода данных может снизить операционные затраты перевозчиков примерно на 13%.
В рамках обсуждения группе предложили рассмотреть модель открытых API (интерфейсы для автоматического обмена данными между информационными системами) всех участников перевозки, которая позволила бы синхронизировать данные между государственными и коммерческими системами. Кто именно выступил с такой инициативой, в сообщении АЦП не уточняется.
Также группе предложили рассмотреть внедрение ИИ-агентов, способных собирать для пассажира комплексную транспортную услугу «от двери до двери», и проработать закрепление такого понятия в правовом поле.