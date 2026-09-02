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Официальный курс доллара приблизился к 87 рублям

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на отметке в 86,99 руб. Регулятор добавил 0,24 руб.

Евро установлен до уровня в 100,83 руб. Валюта подорожала на 0,23 руб. Курс юаня стал выше на 0,02 руб. – до 12,92 руб.

Официальный курс доллара на 3 сентября составляет 86,75 руб., евро – 100,6 руб., юаня – 12,90 руб.

31 августа стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал газете «Ведомости», что в сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление. По его словам, на это повлияет рост экспортных продаж, снижение импорта и изменение объема операций Минфина. 

Рубль в начале осени будет торговаться в диапазонах 83–89 руб., прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. На сентябрь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует курс в диапазоне 82–88 руб.

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