ЦБ незначительно понизил курсы основных валют
Банк России установил официальный курс доллара на 4 сентября на отметке 86,89 руб., понизив его на 0,11 руб.
Евро стал дешевле на 0,23 руб. – до 100,60 руб. Курс юаня понизился только на тысячные рубля и остался на уровне в 12,92 руб.
Официальный курс доллара на 3 августа составил 87 руб., евро – 100,83 руб., юань – 12,92 руб.
Внебиржевой курс доллара оказался ниже официального – 86,86 руб. Он снизился на 0,34 руб. за день. Евро стоит 100,67 руб. (-0,37 руб.), а юань – 12,93 руб. (-0,12 руб.).
Министерство финансов РФ с 7 сентября по 6 октября планирует покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 55,6 млрд руб. Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 2,5 млрд руб. С 7 августа по 4 сентября Минфин направляет на покупку ежедневно 6,5 млрд руб.