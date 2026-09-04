Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,924+0,13%KUZB0,029+0,86%BLNG7,55-1,05%IMOEX2 258,24+1,96%RTSI818,76+1,96%RGBI113,72+0,14%RGBITR773,02+0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Доля безналичных операций в рознице во II квартале незначительно снизилась

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам II квартала снизилась на 0,5 п. п. и составила 88,4%, сообщил Банк России.

Всего за отчетный период клиенты банков совершили 32,1 млрд операций на 491,5 трлн руб. В сравнении с I кварталом рост составил 9,9% по количеству и 12,8% по объему операций.

Альтернативными картам вариантами оплаты пользовались 15,1% (+0,2 п. п.). Наиболее заметно участилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 млрд покупок на 1,7 трлн руб., что на 18% больше по количеству и на 13% по объему, чем за прошлый квартал.

ЦБ отметил, что набирает популярность оплата через Bluetooth. За II квартал граждане совершили 86 млн таких операций (+30%) на сумму 64 млрд руб. (+17%).

Доля наличных расчетов в России в апреле – мае выросла до 30,2% после 25% за аналогичный период прошлого года. Чаще наличный расчет используют в южных регионах: Дагестан (36% покупок), Ингушетия (32%), Северная Осетия (30%), Кабардино-Балкария и Адыгея (по 27%). В Москве показатель наличного расчета составляет 10%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь