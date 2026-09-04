Доля безналичных операций в рознице во II квартале незначительно снизилась
Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам II квартала снизилась на 0,5 п. п. и составила 88,4%, сообщил Банк России.
Всего за отчетный период клиенты банков совершили 32,1 млрд операций на 491,5 трлн руб. В сравнении с I кварталом рост составил 9,9% по количеству и 12,8% по объему операций.
Альтернативными картам вариантами оплаты пользовались 15,1% (+0,2 п. п.). Наиболее заметно участилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 млрд покупок на 1,7 трлн руб., что на 18% больше по количеству и на 13% по объему, чем за прошлый квартал.
ЦБ отметил, что набирает популярность оплата через Bluetooth. За II квартал граждане совершили 86 млн таких операций (+30%) на сумму 64 млрд руб. (+17%).
Доля наличных расчетов в России в апреле – мае выросла до 30,2% после 25% за аналогичный период прошлого года. Чаще наличный расчет используют в южных регионах: Дагестан (36% покупок), Ингушетия (32%), Северная Осетия (30%), Кабардино-Балкария и Адыгея (по 27%). В Москве показатель наличного расчета составляет 10%.