Доля безналичных операций в рознице во II квартале незначительно снизилась

Альтернативными картам вариантами оплаты пользовались 15,1% (+0,2 п. п.). Наиболее заметно участилось использование QR-кодов и биометрии. За квартал с их помощью было совершено 1,1 млрд покупок на 1,7 трлн руб., что на 18% больше по количеству и на 13% по объему, чем за прошлый квартал.