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Главная / Финансы /

Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире, подсчитали «РИА Новости». С конца лета это место занял филиппинский песо.

Курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 2,68 раза ниже текущего курса и составляет 32,42 руб. за доллар. Годом ранее курс по ППС был в 3,3 раза ниже текущего и составлял 24,5 руб. за доллар.

Реальный курс филиппинского песо оказался в 3,75 раза ниже официального. На втором месте индонезийская рупия – 3,67 раза, на третьей индийская рупия – 3,24 раза. За ними идет иранский риал, ППС которого в три раза ниже настоящего.

Самой переоцененной валютой оказался израильский шекель – его курс оказался завышен на 65%. После него – норвежская и датская кроны, курсы по ППС которых выше текущего на 34% и 16%, соответственно.

Агентство составило рейтинг мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Затем на основе этих данных «РИА Новости» рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Банк России установил официальный курс доллара на 5 сентября на уровне 86,59 руб. Обновленный курс от ЦБ будет опубликован вечером 7 августа.

31 августа стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал «Ведомостям», что в сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление, полагает По его словам, на это повлияет рост экспортных продаж, снижение импорта и изменение объема операций Минфина. 

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