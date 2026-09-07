Рубль утратил статус самой недооцененной валюты в мире

31 августа стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров рассказал «Ведомостям», что в сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление, полагает По его словам, на это повлияет рост экспортных продаж, снижение импорта и изменение объема операций Минфина.