ЦБ изменит квалификационные требования для работы в банках и фондах

С 1 сентября банки и микрофинансовые организации (МФО) начали передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Первый отчет в рамках этого нововведения им необходимо представить в начале апреля 2027 г. за вторую половину 2026 г. Отчетность станет для регулятора сигналом, позволяющим определить организации, требующие первоочередного контроля в части соблюдения обязательных требований законодательства.