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Главная / Финансы /

ЦБ изменит квалификационные требования для работы в банках и фондах

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С 1 октября актуализируются квалификационные требования к отдельным должностным лицам банков и ряда некредитных финансовых организаций. Об этом сообщил Банк России в соответствующем указании.

Новые правила касаются руководителей службы управления рисками, внутреннего аудита и контроля кредитной организации, ревизора страховой, контролера, а также должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками управляющей компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.

Для некоторых должностей исключаются требования к профилю высшего образования. Регулятор также расширил перечень организаций, в которых можно получить опыт работы. Однако вместе с тем для отдельных должностей увеличил продолжительность необходимого опыта.

С 1 сентября банки и микрофинансовые организации (МФО) начали передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Первый отчет в рамках этого нововведения им необходимо представить в начале апреля 2027 г. за вторую половину 2026 г. Отчетность станет для регулятора сигналом, позволяющим определить организации, требующие первоочередного контроля в части соблюдения обязательных требований законодательства.

Читайте также:Банки и МФО начнут отчитываться перед приставами о взыскании долгов с 1 сентября
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