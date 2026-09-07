ЦБ изменит квалификационные требования для работы в банках и фондах
С 1 октября актуализируются квалификационные требования к отдельным должностным лицам банков и ряда некредитных финансовых организаций. Об этом сообщил Банк России в соответствующем указании.
Новые правила касаются руководителей службы управления рисками, внутреннего аудита и контроля кредитной организации, ревизора страховой, контролера, а также должностного лица, ответственного за реализацию системы управления рисками управляющей компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.
Для некоторых должностей исключаются требования к профилю высшего образования. Регулятор также расширил перечень организаций, в которых можно получить опыт работы. Однако вместе с тем для отдельных должностей увеличил продолжительность необходимого опыта.
С 1 сентября банки и микрофинансовые организации (МФО) начали передавать в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Первый отчет в рамках этого нововведения им необходимо представить в начале апреля 2027 г. за вторую половину 2026 г. Отчетность станет для регулятора сигналом, позволяющим определить организации, требующие первоочередного контроля в части соблюдения обязательных требований законодательства.