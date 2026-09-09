ПСБ формирует практику по возврату заблокированных активов

«Ни одна юрисдикция не может лишать российские организации права на принадлежащие им активы. Суд не только признал блокировку средств неправомерным лишением банка принадлежащих ему активов, но и вынес решение о взыскании убытков с крупнейших западных финансовых институтов», – сказал Дорофеев.