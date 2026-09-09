ПСБ формирует практику по возврату заблокированных активов
Решение по иску ПСБ на 294,2 млн евро к немецким J.P. Morgan SE и Commerzbank AG создало мощный правовой инструментарий для всего российского финансового сектора. Банк на своем примере показал, что правовая защита российских интересов работает, заявил «Ведомостям» заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
«Ни одна юрисдикция не может лишать российские организации права на принадлежащие им активы. Суд не только признал блокировку средств неправомерным лишением банка принадлежащих ему активов, но и вынес решение о взыскании убытков с крупнейших западных финансовых институтов», – сказал Дорофеев.
10 августа Арбитражный суд Ярославской области признал требования банка обоснованными и квалифицировал блокировку денежных средств как неправомерное лишение ПСБ возможности распоряжаться своими активами. Суд постановил солидарно взыскать с J.P. Morgan SE и Commerzbank AG в пользу ПСБ 294,2 млн евро, заблокированных на корреспондентских счетах после введения санкций в отношении Национального расчетного депозитария.
15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, взыскав с компании 18,2 трлн руб. Ранее ЦБ пояснял, что величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды из-за невозможности ими распоряжаться.
С начала конфликта на Украине страны Запада блокируют около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, большая часть которых (около 180 млрд евро) находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.