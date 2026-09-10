ЦБ понизил курс доллара до 84 рублей
Банк России снизил официальный курс доллара на 11 сентября на 1,11 руб. и установил его на отметке 84,35 руб.
Евро подешевел на 0,97 руб. и составил 98,29 руб. Курс юаня снизился на 0,17 руб. до 12,56 руб.
Официальный курс доллара на 10 сентября составляет 85,46 руб., евро – 99,25 руб., юаня – 12,74 руб.
Внебиржевой курс доллара за день снизился на 0,92 руб. (-1,08%) до 84,15 руб. Минимальное значение за день составило 83,47 руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали укрепление нацвалюты. Рубль в начале осени будет торговаться в диапазонах 83–89 руб., говорил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. На сентябрь аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует курс в диапазоне 82–88 руб.