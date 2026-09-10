Т-Банк предотвратил хищения более 80 млн рублей с помощью ГИС «Антифрод»

Первый сценарий предусматривает получение от операторов связи информации о расторжении договора с абонентом или смене владельца номера. Это позволяет выявлять номера, которые по-прежнему привязаны к банковским профилям прежних владельцев и потенциально могут использоваться мошенниками для восстановления доступа к сервисам или перехвата кодов подтверждения. За время работы сценария банк отвязал более 100 000 таких номеров, предотвратив потенциальные хищения на 42 млн руб.