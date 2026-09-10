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Т-Банк предотвратил хищения более 80 млн рублей с помощью ГИС «Антифрод»

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Т-Банк предотвратил потенциальные хищения более 80 млн руб. со счетов клиентов за первые месяцы работы с государственной информационной системой (ГИС) «Антифрод», сообщили в пресс-службе банка.

В рамках первых трех интегрированных в систему сценариев банк также актуализировал более 100 000 телефонных номеров клиентов.

Первый сценарий предусматривает получение от операторов связи информации о расторжении договора с абонентом или смене владельца номера. Это позволяет выявлять номера, которые по-прежнему привязаны к банковским профилям прежних владельцев и потенциально могут использоваться мошенниками для восстановления доступа к сервисам или перехвата кодов подтверждения. За время работы сценария банк отвязал более 100 000 таких номеров, предотвратив потенциальные хищения на 42 млн руб.

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Технологии / ИТ-бизнес

Еще два сценария предполагают получение от операторов связи информации о выявленных мошенниках и обмен сигналами о потенциальных жертвах. По данным Т-Банка, благодаря этому удалось предотвратить возможные хищения еще на 39 млн руб.

Всего на данный момент разработаны и вступили в силу 11 сценариев взаимодействия участников ГИС «Антифрод». Система предназначена для оперативного обмена информацией о мошенничестве между операторами связи, банками и государственными органами. В банке отметили, что, если мошенникам все же удастся обмануть клиента, похищенная сумма будет компенсирована.

В августе стало известно, что российские банки с 1 марта 2027 г. получат право блокировать денежные переводы клиентов при обнаружении вредоносного ПО на их устройствах.

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