Т-Банк предотвратил хищения более 80 млн рублей с помощью ГИС «Антифрод»
Т-Банк предотвратил потенциальные хищения более 80 млн руб. со счетов клиентов за первые месяцы работы с государственной информационной системой (ГИС) «Антифрод», сообщили в пресс-службе банка.
В рамках первых трех интегрированных в систему сценариев банк также актуализировал более 100 000 телефонных номеров клиентов.
Первый сценарий предусматривает получение от операторов связи информации о расторжении договора с абонентом или смене владельца номера. Это позволяет выявлять номера, которые по-прежнему привязаны к банковским профилям прежних владельцев и потенциально могут использоваться мошенниками для восстановления доступа к сервисам или перехвата кодов подтверждения. За время работы сценария банк отвязал более 100 000 таких номеров, предотвратив потенциальные хищения на 42 млн руб.
Еще два сценария предполагают получение от операторов связи информации о выявленных мошенниках и обмен сигналами о потенциальных жертвах. По данным Т-Банка, благодаря этому удалось предотвратить возможные хищения еще на 39 млн руб.
Всего на данный момент разработаны и вступили в силу 11 сценариев взаимодействия участников ГИС «Антифрод». Система предназначена для оперативного обмена информацией о мошенничестве между операторами связи, банками и государственными органами. В банке отметили, что, если мошенникам все же удастся обмануть клиента, похищенная сумма будет компенсирована.
В августе стало известно, что российские банки с 1 марта 2027 г. получат право блокировать денежные переводы клиентов при обнаружении вредоносного ПО на их устройствах.