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Банки с марта будут блокировать переводы при обнаружении вредоносного ПО

Ведомости

Российские банки с 1 марта 2027 г. получат право блокировать денежные переводы клиентов при обнаружении вредоносного ПО на их устройствах. Это следует из Федерального закона № 210-ФЗ от 26 июня 2026 г.

Согласно документу, при выявлении вредоносного ПО банк отклоняет перевод. Правило действует для операций по банковским картам, переводов электронных денег и СБП. Клиенту обязаны объяснить причину отказа и предложить перевод с другого гаджета или в офисе банка.

Закон также обязал банки внедрить в мобильные приложения и на официальные сайты сертифицированные средства защиты, которые должны выявлять вредоносное ПО до проведения перевода. При обнаружении угрозы банк обязан отказать в операции и уведомить клиента о причине.

В июне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект «Антифрод 2.0». Он направлен на комплексное противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Операторы связи и банки будут обязаны компенсировать ущерб при переводе денег мошенникам без согласия гражданина – если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод.

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