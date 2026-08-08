Банки с марта будут блокировать переводы при обнаружении вредоносного ПО

В июне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект «Антифрод 2.0». Он направлен на комплексное противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Операторы связи и банки будут обязаны компенсировать ущерб при переводе денег мошенникам без согласия гражданина – если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод.