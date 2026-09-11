ПСБ представил Путину и Моди проект российско-индийской платежной системы
Председатель банка ПСБ Петр Фрадков в рамках саммита БРИКС представил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди проект российско-индийской платежной системы. Об этом ПСБ сообщил в пресс-релизе.
Презентация платежной системы прошла на полях «Иннопром. Индия» на стенде российской системы международных расчетов A7, созданной ПСБ. Система позволит переводить деньги между Россией и Индией в национальных валютах через банки-партнеры. Предполагается, что с ее помощью можно будет оплачивать обучение, проживание и лечение, перечислять зарплаты и стипендии, а также совершать личные переводы.
Сначала проект планируется протестировать в российских вузах и компаниях, где учатся и работают граждане Индии. Для запуска системы будет разработана дорожная карта с этапами реализации и техническими требованиями. По данным ПСБ, в России находятся около 200 000 граждан Индии, в том числе более 80 000 работников и около 40 000 студентов.
11 сентября Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС. В рамках мероприятия глава государства пообщался с Моди, вместе они также посетили выставку «Иннопром. Индия». Глава индийского правительства в ходе встречи с президентом РФ подарил ему перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад.