ПСБ представил Путину и Моди проект российско-индийской платежной системы

Сначала проект планируется протестировать в российских вузах и компаниях, где учатся и работают граждане Индии. Для запуска системы будет разработана дорожная карта с этапами реализации и техническими требованиями. По данным ПСБ, в России находятся около 200 000 граждан Индии, в том числе более 80 000 работников и около 40 000 студентов.