Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR51,77-0,76%CNY Бирж.12,515-0,12%IMOEX2 281,04-1,21%RTSI852,84-1,1%RGBI112,95-0,93%RGBITR769,64-0,86%
Главная / Финансы /

ПСБ представил Путину и Моди проект российско-индийской платежной системы

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель банка ПСБ Петр Фрадков в рамках саммита БРИКС представил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди проект российско-индийской платежной системы. Об этом ПСБ сообщил в пресс-релизе.

Презентация платежной системы прошла на полях «Иннопром. Индия» на стенде российской системы международных расчетов A7, созданной ПСБ. Система позволит переводить деньги между Россией и Индией в национальных валютах через банки-партнеры. Предполагается, что с ее помощью можно будет оплачивать обучение, проживание и лечение, перечислять зарплаты и стипендии, а также совершать личные переводы.

Сначала проект планируется протестировать в российских вузах и компаниях, где учатся и работают граждане Индии. Для запуска системы будет разработана дорожная карта с этапами реализации и техническими требованиями. По данным ПСБ, в России находятся около 200 000 граждан Индии, в том числе более 80 000 работников и около 40 000 студентов.

11 сентября Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС. В рамках мероприятия глава государства пообщался с Моди, вместе они также посетили выставку «Иннопром. Индия». Глава индийского правительства в ходе встречи с президентом РФ подарил ему перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь