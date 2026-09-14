ЦБ введет надбавки для банков за вложения в облигации секьюритизации

Регулятор отметил, что банки активизировали сделки секьюритизации потребительских кредитов. С начала 2023-го по июль 2026 г. было эмитировано 64 выпуска облигаций секьюритизации потребительских кредитов на сумму 1,5 трлн руб. В отдельных выпусках ЦБ отметил, что доля банков среди держателей достигает 100%. Регулятор считает, что это может быть признаком перекрестных сделок, которые позволяют банкам взаимно разгружать капитал, не выводя риск за пределы банковской системы.