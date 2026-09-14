ЦБ введет надбавки для банков за вложения в облигации секьюритизации
Банк России впервые установил макропруденциальные надбавки на уровне 250% по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями средств по потребительским кредитам. Это следует из сообщения на сайте регулятора.
Речь идет, в частности, об автокредитах. Также надбавки введены по кредитным требованиям к специализированным обществам, эмитирующим такие бумаги. «Решение принято для ограничения системных рисков потребительского кредитования и минимизации регулятивного арбитража», – говорится в сообщении.
Макропруденциальная надбавка к коэффициенту риска установлена на уровне 250%, она будет применяться к банкам-оригинаторам и к банкам-инвесторам. К ипотечным облигациям надбавки не применяются. Для банков-инвесторов итоговый коэффициент риска с учетом надбавки – 52%, для оригинаторов на стандартизированном подходе – 315%.
Надбавки начнут действовать с 15 октября этого года.
58% облигаций, выпущенных с начала 2023 г., оставались в контуре банковской системы на 1 августа этого года. При этом 43% выпуска держат банки-инвесторы, а отдельные выпуски практически полностью или полностью находятся у банков.
Регулятор отметил, что банки активизировали сделки секьюритизации потребительских кредитов. С начала 2023-го по июль 2026 г. было эмитировано 64 выпуска облигаций секьюритизации потребительских кредитов на сумму 1,5 трлн руб. В отдельных выпусках ЦБ отметил, что доля банков среди держателей достигает 100%. Регулятор считает, что это может быть признаком перекрестных сделок, которые позволяют банкам взаимно разгружать капитал, не выводя риск за пределы банковской системы.
В июне «Ведомости» писали, что у банков, которые покупают обеспеченные потребкредитами облигации, вырастет нагрузка на капитал. Тогда Банк России планировал выделить отдельный сегмент требований, к которым сможет устанавливать макропруденциальные надбавки. Речь тогда шла о вложениях кредитных организаций в секьюритизированные облигации, обеспеченные денежными потоками от потребительских кредитов.