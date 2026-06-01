ЦБ ограничит банкам покупку секьюритизированных бумаг

ЦБ ограничит банкам покупку секьюритизированных бумагПокупая такие выпуски, банки снижают нагрузку на капитал, хотя риски остаются в периметре сектора
У банков, которые покупают обеспеченные потребкредитами облигации, вырастет нагрузка на капитал. ЦБ выделит отдельный сегмент требований, к которым сможет устанавливать макропруденциальные надбавки, – вложения банков в секьюритизированные облигации, обеспеченные денежными потоками от потребительских кредитов, говорится в новом обзоре финансовой стабильности.
Сейчас банки используют регуляторный арбитраж, когда приобретают подобные облигации, пишет ЦБ: покупка секьюритизированных бумаг может означать взаимный обмен портфелями потребительских кредитов для оптимизации нагрузки на капитал. Выпуск секьюритизированных облигаций позволяет банку освободить часть накопленного буфера – ему не надо больше соблюдать надбавки по той части портфеля, которую он упаковал в бумаги в качестве обеспечения. Потому что выделенный пул кредитов передается специализированной компании (SPV), а она затем выпускает облигации для инвесторов. В свою очередь банк, который приобретает такие облигации уже на свой баланс, не обязан формировать надбавки на капитал.
В этом случае кредиты остаются в контуре банковской системы, но снижается их покрытие капиталом из‑за роспуска макропруденциальных надбавок, пишет ЦБ. Поэтому он намерен пресечь такие практики и вносит регуляторные изменения.
По данным ЦБ, с начала 2025 г. банки выпустили секьюритизированных облигаций, обеспеченных потребкредитами, на 320 млрд руб. Из этой суммы 19% выкуплено банками-оригинаторами – то есть теми, кто первоначально кредит и выдал, – и их дочерними компаниями. Еще 4% купили другие банки. Кроме того, пишет регулятор, в I квартале 2026 г. по более ранним крупным выпускам таких облигаций (на сумму 750 млрд руб.) около 34% выкупили другие банки.
Сейчас масштабы рынка секьюритизированных кредитов не вызывают серьезных опасений, но его быстрый рост в перспективе нескольких лет может привести к формированию сложно контролируемого сегмента, говорил ранее управляющий директор «Ренессанс капитала» Дмитрий Александров.
Рост рынка секьюритизации в России во многом обусловлен необходимостью высвобождать капитал банков: многие из них накопили значительные кредитные портфели и для продолжения активной деятельности им нужно либо привлекать новый капитал, либо оптимизировать уже имеющийся. В текущих условиях привлечение акционерного финансирования затруднено из‑за высоких процентных ставок, а субординированный долг обходится слишком дорого, говорил директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов. В этой ситуации секьюритизация становится оптимальным решением: банк преобразует часть кредитного портфеля в ценные бумаги и продает их инвесторам. Это разгружает баланс, высвобождает капитал для новых направлений и сохраняет темпы кредитования.
Но сейчас все чаще встречаются трехтраншевые выпуски (младший транш, старший и мезонинный). Также появляются выпуски секьюритизированных облигаций без кредитных рейтингов, отметил Александров.
Разделение на три класса облигаций с разной степенью риска и приоритета выплат усложняет анализ и оценку рисков для инвесторов, так как требуется учитывать взаимодействие между траншами, их зависимость от качества портфеля и макроэкономических условий, писали аналитики рейтингового агентства АКРА. Ошибки в моделировании или недооценка рисков одного из траншей могут привести к неожиданным потерям для инвесторов. Еще один риск заключается в том, что если в портфеле окажется высокая доля проблемных кредитов, это может привести к дефолтам по младшему траншу и частичным потерям по мезонинному.
Рост рынка секьюритизации сам по себе не несет системных рисков, но по мере его масштабирования критически возрастают требования к прозрачности, качеству структурирования и риск-менеджменту, говорил представитель Сбербанка. Усложнение сделок и расширение круга инвесторов повышает значимость контроля за рисками.
По мере продолжения снижения уровня рыночных ставок в Сбербанке ожидают повышения инвесторского интереса к облигациям таких сделок, поскольку повышенная доходность (относительно сравнимых по кредитному качеству долговых инструментов, которые обращаются сейчас) становится еще более ощутимой. Крупные банки выходят на рынки с повторными сделками и стремятся сделать такие выпуски регулярными, говорит представитель банка.