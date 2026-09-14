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Главная / Финансы /

США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

США внесли банк ВТБ в санкционный список по Ирану. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.

ВТБ уже находится под американскими санкциями. В июле 2014 г. банк включили в список секторальных санкций SSI (Sectoral Sanctions Identifications). Ограничения касались предоставления ВТБ финансирования со стороны американских компаний, но не предполагали его полной изоляции от финансовой системы США.

В феврале 2022 г. ВТБ был включен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), предусматривающий блокирующие санкции. Они предполагают заморозку активов банка под юрисдикцией США, а также ограничения на проведение долларовых операций и взаимодействие с американскими контрагентами.

7 сентября советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что западные страны постепенно начинают осознавать, что зашли слишком далеко в санкционном давлении на Россию. Он отметил, что контакты по этому вопросу были и будут, и напомнил, что условия с российской стороны остались теми же.

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