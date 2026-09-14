США внесли ВТБ в санкционный список по Ирану

7 сентября советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что западные страны постепенно начинают осознавать, что зашли слишком далеко в санкционном давлении на Россию. Он отметил, что контакты по этому вопросу были и будут, и напомнил, что условия с российской стороны остались теми же.