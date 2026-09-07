Кобяков: Запад начал осознавать перебор с санкциями в отношении России
Он отметил, что контакты по этому вопросу были и будут, и напомнил, что условия с российской стороны остались теми же.
По словам Кобякова, западные страны уже не понимают, как развивать санкционную политику дальше. «Они уже рушатся, а мы стоим», – подчеркнул он.
Помощник президента также заявил, что Запад фактически «крадет» российские активы. По его оценке, этот вопрос останется проблемным даже при возможном восстановлении отношений с Россией.
Говоря о встрече министров финансов России Антона Силуанова и США Скотта Бессента в рамках финансовой «двадцатки», Кобяков отметил, что диалог по финансовой повестке продолжается. Он назвал такие контакты рутинным элементом обеспечения финансовых интересов РФ и других стран.
3 сентября политолог, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов заявил, что, по подсчетам западных специалистов, с 21 февраля 2022 г. по 2 сентября 2026 г. против России ввели 21 314 санкций. Российские исследователи насчитывают более 40 000 ограничений. В санкционных списках, по его данным, находятся около 21 000 фигурантов, среди которых 11 520 физических лиц и почти 10 000 компаний. Объем заблокированных в странах G7 российских активов оценивается в $280 млрд.
31 августа Politico писало о намерении Евросоюза внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Предполагается, что рестрикции могут принять в октябре. 21-й пакет ограничительных мер против России ЕС утвердил 23 июля, включив в него 70 организаций и 48 физических лиц, а также заморозку активов запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам.
Президент России Владимир Путин 27 июля говорил, что западные государства становятся рекордсменами как по числу антироссийских санкций, так и по их бесполезности.