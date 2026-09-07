Кобяков: Запад начал осознавать перебор с санкциями в отношении России

3 сентября политолог, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов заявил, что, по подсчетам западных специалистов, с 21 февраля 2022 г. по 2 сентября 2026 г. против России ввели 21 314 санкций. Российские исследователи насчитывают более 40 000 ограничений. В санкционных списках, по его данным, находятся около 21 000 фигурантов, среди которых 11 520 физических лиц и почти 10 000 компаний. Объем заблокированных в странах G7 российских активов оценивается в $280 млрд.