Путин: западные страны ставят рекорды по бесполезности санкций
Западные государства становятся рекордсменами как по числу антироссийских санкций, так и по их бесполезности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с депутатами Госдумы.
Он подчеркнул, что Россия уже давно сталкивается с ограничениями Запада. По словам главы государства, в 2022 г. санкционная машина была запущена на полный ход. При этом Путин отметил, что рестрикции наносят вред самим инициаторам ограничений.
27 июля газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что в Брюсселе обсуждают изменение подхода к введению санкций против России после того, как Греция приостановила принятие нового санкционного пакета. Издание отметило, что рассматривается возможность перейти к принятию отдельных санкционных мер или небольших тематических блоков. Инициатива получила поддержку в том числе среди государств ЕС, занимающих наиболее жесткую позицию по вопросу санкционной политики.
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских рестрикций. В список вошли 170 организаций и 48 физических лиц. Брюссель запретил предоставлять средства 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Кроме того, под санкциями оказались ПАО «Мосбиржа» и зампредседателя Банка России Михаил Мамута. Ограничение цены на российскую нефть сохранилось на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 г.