Путин: западные страны ставят рекорды по бесполезности санкций

27 июля газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что в Брюсселе обсуждают изменение подхода к введению санкций против России после того, как Греция приостановила принятие нового санкционного пакета. Издание отметило, что рассматривается возможность перейти к принятию отдельных санкционных мер или небольших тематических блоков. Инициатива получила поддержку в том числе среди государств ЕС, занимающих наиболее жесткую позицию по вопросу санкционной политики.