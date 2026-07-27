FT: в ЕС допустили отказ от крупных пакетов санкций против России

FT: в ЕС допустили отказ от крупных пакетов санкций против РоссииИсточники издания заявили, что 21-й пакет санкций может быть последним
В Евросоюзе обсуждают изменение подхода к введению санкций против России после того, как Греция приостановила принятие нового санкционного пакета. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
По информации издания, в Брюсселе рассматривают возможность перейти от масштабных пакетов ограничений к принятию отдельных санкционных мер или небольших тематических блоков. Такой механизм, как считают собеседники Financial Times, позволит ускорить согласование новых ограничений и сократить вероятность того, что отдельные государства воспользуются правом вето.
Как отмечает Financial Times, инициатива получает поддержку как в Еврокомиссии, так и среди государств ЕС, занимающих наиболее жесткую позицию по вопросу санкционной политики.
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Помимо этого, под санкции попали ПАО «Мосбиржа» и зампредседателя Банка России Михаил Мамута. В рамках 21-го пакета ЕС сохранил ограничение цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 г.
В этот же день в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что Москва подготовит ответные меры на утверждение Евросоюзом 21-го пакета антироссийских санкций. Введение новых рестрикций приведет к дальнейшему осложнению социально-экономической ситуации в европейских странах, подчеркнули в российской миссии.
20 июля FT писала, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. Государства требовали исключить отдельные меры или полностью блокировали их принятие. Греция, в частности, добивалась сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны, а Австрия настаивала на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank.