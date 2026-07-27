FT: в ЕС допустили отказ от крупных пакетов санкций против России

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Помимо этого, под санкции попали ПАО «Мосбиржа» и зампредседателя Банка России Михаил Мамута. В рамках 21-го пакета ЕС сохранил ограничение цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 г.