В ЭИСИ насчитали более 600 эпизодов «отмены» России с начала спецоперации

Президент России Владимир Путин 27 июля говорил, что западные государства становятся рекордсменами как по числу антироссийских санкций, так и по их бесполезности. Официальный представитель МИД Мария Захарова в рамках ВЭФ сказала, что Запад, вводя санкции против России, ограничивает собственных граждан и предпринимателей.