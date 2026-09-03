В ЭИСИ насчитали более 600 эпизодов «отмены» России с начала спецоперации
В докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) отметили 637 эпизодов ограничений и отказов от сотрудничества с Россией с февраля 2022 г. Об этом заявил политолог, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов на круглом столе «Культура отмены»: как провалились планы изолировать Россию?».
По его словам, ограничительные меры затронули все сферы жизни, включая науку, образование, культуру, спорт, экономику, логистику и др.
Асафов отметил, что «культура отмены России» появилась задолго до начала спецоперации, в 2014 г., после присоединения Крыма к территории РФ. На этом фоне последовало исключение России из G8, секторальные санкции и ограничения в большом спорте.
После начала спецоперации давление, по словам политолога, значительно усилилось. Были заморожены российские активы, введены ограничения на воздушное пространство, логистику и другие сферы деятельности. Кроме того, Япония впервые ввела ограничения в отношении групп жизненно необходимых товаров.
По подсчетам западных специалистов, с 21 февраля 2022 г. по 2 сентября 2026 г. против России ввели 21 314 санкций. Российские исследователи насчитывают более 40 000 ограничений. Асафов уточнил, что минимум восемь западных юрисдикций ввели меры. США ввели 5653 ограничения, Великобритания – 3877, Евросоюз – 2459, Польша – 62, Австралия – 1476, Япония – более 1500.
В санкционных списках, по данным Асафова, находятся около 21 000 фигурантов, среди которых 11 520 физических лиц и почти 10 000 компаний. Объем заблокированных в странах G7 российских активов оценивается в $280 млрд
31 августа Politico писало, что ЕС намеревается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. По словам собеседников издания, главы европейских МИД обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Предполагается, что их могут принять в октябре.
23 июля ЕС утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. Евросоюз заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям.
Президент России Владимир Путин 27 июля говорил, что западные государства становятся рекордсменами как по числу антироссийских санкций, так и по их бесполезности. Официальный представитель МИД Мария Захарова в рамках ВЭФ сказала, что Запад, вводя санкции против России, ограничивает собственных граждан и предпринимателей.