Politico: законопроект о санкциях против РФ вызвал разногласия в конгрессе США
Законопроект о введении дополнительных санкций США против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, столкнулся с сопротивлением в палате представителей конгресса. Об этом пишет Politico.
По информации издания, инициативу не поддерживает значительная часть демократов, а также некоторые республиканцы.
При этом пока неизвестно, смогут ли авторы законопроекта заручиться достаточным числом голосов республиканцев для его дальнейшего продвижения.
28 июля двухпартийная группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Инициатива предусматривает новые полномочия для президента США Дональда Трампа в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей. 30 июля сенат поддержал законопроект на втором голосовании. За введение санкций высказались 84 сенатора, против – 12.
7 августа сенат США также проголосовал за ужесточение американских санкций против России. При этом сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать украинский кризис. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США.
11 августа законопроект передали в палату представителей конгресса. 13 августа сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс потребовали от представителей администрации президента США объяснить, почему было приостановлено введение новых санкций против России. Документ адресован госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.