Американский сенатор предупредил о рисках из-за новых санкций против России
Американский законопроект, направленный против России, не будет способствовать урегулированию украинского кризиса, а лишь приведет к обеднению граждан США за счет роста цен. Об этом написал сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller.
«Этот законопроект был написан так, будто его авторы не видят, что он не принесет мира Украине, а сознательно сделает американские семьи беднее путем повышения тарифов, которые представляют собой не что иное, как налоги на импортные товары», – подчеркнул Пол.
По словам сенатора, данная законодательная инициатива направлена не против внешних врагов, а против собственных граждан, поскольку фактически означает увеличение налогового бремени для американцев.
Ранее сенат США проголосовал за законопроект, который предполагает введение более жестких санкционных ограничений в отношении России и Ирана. Теперь документ будет направлен на рассмотрение палаты представителей конгресса. Голосование прошло в последний рабочий день сената перед уходом законодателей на пятинедельные летние каникулы.