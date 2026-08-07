Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Политика /

Американский сенатор предупредил о рисках из-за новых санкций против России

Ведомости

Американский законопроект, направленный против России, не будет способствовать урегулированию украинского кризиса, а лишь приведет к обеднению граждан США за счет роста цен. Об этом написал сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller.

«Этот законопроект был написан так, будто его авторы не видят, что он не принесет мира Украине, а сознательно сделает американские семьи беднее путем повышения тарифов, которые представляют собой не что иное, как налоги на импортные товары», – подчеркнул Пол.

По словам сенатора, данная законодательная инициатива направлена не против внешних врагов, а против собственных граждан, поскольку фактически означает увеличение налогового бремени для американцев.

Ранее сенат США проголосовал за законопроект, который предполагает введение более жестких санкционных ограничений в отношении России и Ирана. Теперь документ будет направлен на рассмотрение палаты представителей конгресса. Голосование прошло в последний рабочий день сената перед уходом законодателей на пятинедельные летние каникулы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её