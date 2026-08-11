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Законопроект об антироссийских санкциях передали в палату представителей США

Ведомости

Законопроект о введении санкций против России, одобренный сенатом США, передали в палату представителей конгресса. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

«Текст законопроекта в палате представителей идентичен тому, что был одобрен сенатом», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

30 июля сенат США поддержал на втором голосовании законопроект, который в случае окончательного одобрения позволит существенно ужесточить санкции против России. За введение санкций высказались 84 сенатора, против – 12.

7 августа сенат также проголосовал за ужесточение американских санкций против России

В тот же день сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать украинский кризис. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США.  

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