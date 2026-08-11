Законопроект об антироссийских санкциях передали в палату представителей США

В тот же день сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Daily Caller написал, что планируемые антироссийские санкции приведут к обеднению США и не помогут урегулировать украинский кризис. По его словам, инициатива может увеличить налоговое бремя для граждан США.