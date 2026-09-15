Банк России оставил доллар на отметке в 84 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 16 сентября на уровне 84,24 руб., снизив его на 0,1 руб.
Курс евро установлен на отметке в 97,3 руб. Валюта подешевела на 0,46 руб. Юань стал дороже на 0,02 руб. – до 12,55 руб.
На 15 августа официальный курс доллара составляет 84,34 руб., евро – 97,76 руб., юаня – 12,54 руб.
14 сентября «Ведомости» со ссылкой на «Обзор рисков финансовых рынков» от ЦБ за август 2026 г. писали, что Банк России зафиксировал тенденцию к росту волатильности валютного рынка в конце лета. Диапазон колебаний курса доллара составил 8,2% (79,46–85,95 руб.) против 5,2% по итогам июля. Для юаня разброс был выше – 8,5% (11,77–12,77 руб.) против 5,9% за предыдущий месяц. Котировки обеих валют менялись в среднем на 5,9% за предыдущие 12 месяцев.
Ослабление рубля летом связано с падением российского экспорта на фоне геополитических факторов, а также с ростом объемов импорта, в том числе нефтепродуктов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания 11 сентября