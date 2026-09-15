Банк России оставил доллар на отметке в 84 рубля

14 сентября «Ведомости» со ссылкой на «Обзор рисков финансовых рынков» от ЦБ за август 2026 г. писали, что Банк России зафиксировал тенденцию к росту волатильности валютного рынка в конце лета. Диапазон колебаний курса доллара составил 8,2% (79,46–85,95 руб.) против 5,2% по итогам июля. Для юаня разброс был выше – 8,5% (11,77–12,77 руб.) против 5,9% за предыдущий месяц. Котировки обеих валют менялись в среднем на 5,9% за предыдущие 12 месяцев.