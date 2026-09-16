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Т-банк выпустил новое приложение для пользователей iPhone

Оно называется Craftersy
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В App Store появилось новое приложение Т-банка на iPhone, следует из сообщения кредитной организации.

Новое приложение называется Craftersy или CraftT. В Т-банке предупредили, что оно может быть удалено в ближайшее время.

Оригинальное приложение банка было удалено из магазина приложений после введения санкций со стороны США, Канады и ЕС. Т-банк регулярно публикует новые версии приложения, замаскированные под другие сервисы, и официально оповещает об этом клиентов.

Другие банки, также попавшие под западные рестрикции, также регулярно публикуют свои приложения в App Store.

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