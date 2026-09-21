Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при расчете кредитной нагрузки
Банки могут обязать учитывать задолженность россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки. Речь идет о долгах, по которым уже открыто исполнительное производство, пишут «Известия» со ссылкой на проект Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 гг.
Сейчас такие долги могут попадать в кредитную историю, но банки не обязаны учитывать их при расчете ПДН. Банк России предлагает изменить подход: просрочка увеличит нагрузку и может привести к отказу в кредите. Также в ПДН планируется включить платежи по договорам рассрочки. Эксперты считают, что правила помогут точнее оценивать платежеспособность, но доступность кредитов для части заемщиков снизится.
В конце июля директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявлял, что объем взысканных алиментных платежей за первое полугодие 2026 г. достиг 53 млрд руб. Доля производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, достигла 93%. За 2025 г. объем взысканий алиментов увеличился до более чем 110 млрд руб. В 2024 г. сумма взысканных алиментов составила 92 млрд руб.