Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при расчете кредитной нагрузки

Сейчас такие долги могут попадать в кредитную историю, но банки не обязаны учитывать их при расчете ПДН. Банк России предлагает изменить подход: просрочка увеличит нагрузку и может привести к отказу в кредите. Также в ПДН планируется включить платежи по договорам рассрочки. Эксперты считают, что правила помогут точнее оценивать платежеспособность, но доступность кредитов для части заемщиков снизится.‍