Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PIKK535,9-0,2%CNY Бирж.00%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI113+0,27%RGBITR772,43+0,35%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банки обяжут учитывать долги по ЖКХ и алиментам при расчете кредитной нагрузки

Инна Шульгина

Банки могут обязать учитывать задолженность россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки. Речь идет о долгах, по которым уже открыто исполнительное производство, пишут «Известия» со ссылкой на проект Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 гг.

Сейчас такие долги могут попадать в кредитную историю, но банки не обязаны учитывать их при расчете ПДН. Банк России предлагает изменить подход: просрочка увеличит нагрузку и может привести к отказу в кредите. Также в ПДН планируется включить платежи по договорам рассрочки. Эксперты считают, что правила помогут точнее оценивать платежеспособность, но доступность кредитов для части заемщиков снизится.‍

В конце июля директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявлял, что объем взысканных алиментных платежей за первое полугодие 2026 г. достиг 53 млрд руб. Доля производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, достигла 93%. За 2025 г. объем взысканий алиментов увеличился до более чем 110 млрд руб. В 2024 г. сумма взысканных алиментов составила 92 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь