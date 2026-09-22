ЦБ планирует открыть доступ к счету цифрового рубля для подростков

ЦБ объясняет преимущества третьей формы нацвалюты так: в отличие от уже привычных банковских транзакций все операции с цифровыми рублями проходят на платформе Банка России. «Это позволяет освободить людей от комиссий за любые операции, сделать минимальными тарифы для бизнеса, снизить издержки на администрирование бюджетных платежей, в том числе за счет автоматизации контроля финансирования конкретных проектов для государства», – поясняется на сайте регулятора.