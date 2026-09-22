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Главная / Финансы /

ЦБ планирует открыть доступ к счету цифрового рубля для подростков

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России собирается до конца 2027 г. предоставить возможность гражданам с 14 лет открывать счета цифрового рубля. Об этом сообщила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова на открытом онлайн-уроке.

Кахруманова в доступной форме рассказала, что такое цифровой рубль, как открыть счет и как оплачивать при помощи него покупки. Сейчас счет могут открыть граждане от 18 лет.

Массовое внедрение цифрового рубля началось 1 сентября 2026 г. Крупнейшие банки должны предоставлять клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить средства и оплачивать покупки. Использование цифрового рубля для граждан остается добровольным.

ЦБ объясняет преимущества третьей формы нацвалюты так: в отличие от уже привычных банковских транзакций все операции с цифровыми рублями проходят на платформе Банка России. «Это позволяет освободить людей от комиссий за любые операции, сделать минимальными тарифы для бизнеса, снизить издержки на администрирование бюджетных платежей, в том числе за счет автоматизации контроля финансирования конкретных проектов для государства», – поясняется на сайте регулятора.

Внедрение новой формы валюты будет проходить поэтапно: с сентября 2027 г. требования распространятся на банки с универсальной лицензией и часть торговых компаний, а следующий этап запланирован на сентябрь 2028 г.

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