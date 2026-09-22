Портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе вырос на 1,7%

ЦБ 2 сентября сообщал, что еще во II квартале 2026 г. рост кредитования ускорился во всех сегментах. Кредитование банками компаний с учетом облигаций увеличилось на 3,7%, тогда как в I квартале оно росло на 0,7%. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов.