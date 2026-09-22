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Портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе вырос на 1,7%

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В августе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 1,7% к июлю и на 3,9% год к году, до 13 трлн руб. В июле объем портфеля НПС вырос на 1,1% к предыдущему месяцу. Такие данные приводит Банк России в обзоре банковского сектора (есть у «Ведомостей»).

Существенное ускорение характерно для августа. ЦБ связывает его в том числе с подготовкой в учебному году и тратами на отпуск. По оценкам регулятора, задолженность роста как по кредитам наличными, так и по кредитным картам.

Портфель автокредитов в августе вырос на 0,6% (+0,9% в июле). Спрос на машины поддержали маркетинговые акции автопроизводителей и дилеров.

ЦБ 2 сентября сообщал, что еще во II квартале 2026 г. рост кредитования ускорился во всех сегментах. Кредитование банками компаний с учетом облигаций увеличилось на 3,7%, тогда как в I квартале оно росло на 0,7%. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов. 

Задолженность населения по ипотеке продолжила умеренно расти на 1,7%. Доля льготной ипотеки продолжила сокращаться и составила около 60% против 68% в I квартале.

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