Портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе вырос на 1,7%
В августе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 1,7% к июлю и на 3,9% год к году, до 13 трлн руб. В июле объем портфеля НПС вырос на 1,1% к предыдущему месяцу. Такие данные приводит Банк России в обзоре банковского сектора (есть у «Ведомостей»).
Существенное ускорение характерно для августа. ЦБ связывает его в том числе с подготовкой в учебному году и тратами на отпуск. По оценкам регулятора, задолженность роста как по кредитам наличными, так и по кредитным картам.
Портфель автокредитов в августе вырос на 0,6% (+0,9% в июле). Спрос на машины поддержали маркетинговые акции автопроизводителей и дилеров.
ЦБ 2 сентября сообщал, что еще во II квартале 2026 г. рост кредитования ускорился во всех сегментах. Кредитование банками компаний с учетом облигаций увеличилось на 3,7%, тогда как в I квартале оно росло на 0,7%. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов.
Задолженность населения по ипотеке продолжила умеренно расти на 1,7%. Доля льготной ипотеки продолжила сокращаться и составила около 60% против 68% в I квартале.