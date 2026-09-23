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Главная / Финансы /

Банки могут получить новое основание для блокировки счетов

Инна Шульгина

Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий блокировать счета россиян при частичном совпадении их данных с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Если будет обнаружено такое сходство, счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели несколько вариантов написания своих данных.

Эксперты прогнозируют рост числа блокировок на 20%. По оценке управляющего партнера агентства «ВМТ консалт» Екатерины Косаревой, в 90–95% случаев AML-системы срабатывают ложно, так как ориентируются на формальные признаки. Трудности могут возникнуть у носителей распространенных имен и фамилий. Полных тезок менее 1%, но алгоритмы нужно доработать, считают эксперты. Они также призвали создать оперативный и понятный порядок снятия ограничений.‍

За последние два года зафиксировано 81 200 сообщений в соцсетях о блокировке счетов. Из них за последний год – 53 500 (+93%), за последние полгода – 32 000 (+48,8%), писали «Ведомости» со ссылкой на соответствующее исследование в начале августа. Самые резкие всплески обсуждений происходили в августе 2025 г. (+152,8%) и ноябре 2025 г. (+54,1%), подсчитали аналитики.

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