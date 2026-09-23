Банки могут получить новое основание для блокировки счетов

За последние два года зафиксировано 81 200 сообщений в соцсетях о блокировке счетов. Из них за последний год – 53 500 (+93%), за последние полгода – 32 000 (+48,8%), писали «Ведомости» со ссылкой на соответствующее исследование в начале августа. Самые резкие всплески обсуждений происходили в августе 2025 г. (+152,8%) и ноябре 2025 г. (+54,1%), подсчитали аналитики.